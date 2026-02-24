Путин потребовал от ФСБ максимальной концентрации

Федеральной службе безопасности следует проявлять особенную концентрацию и собранность в нынешней международной обстановке, заявил президент Владимир Путин.

«Проведение специальной военной операции требует от сотрудников Федеральной службы безопасности максимальной собранности и концентрации», — сказал он на заседании коллегии ФСБ, сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, важно в полной мере задействовать кадровый и технический потенциал ФСБ, ее оперативные и аналитические возможности для своевременной и эффективной нейтрализации потенциальных угроз.

Также президент заявил, что Федеральной службе безопасности вместе с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности отдельных должностных лиц, в том числе представителей Минобороны РФ.