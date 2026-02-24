НАВЕРХ
Франция и Британия собрались вооружить Украину ядерным оружием

Атомная бомба B-61
Фото: United States Department of Defense (SSGT Phil Schmitten)

Британия и Франция хотят передать Украине ядерное оружие, чтобы усилить переговорные позиции Киева, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой, <…> элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой», — сказано в сообщение.

По данным российской разведки, страны Запада осознают плачевность ситуации: победить Россию руками ВСУ у них не получится. Поэтому они активно работают над планом с ядерным оружием.

«Речь идет о скрытой передаче <...> европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — отметили в СВР.

Так как замыслы Британии и Франции грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но там зря надеются избежать ответственности, подчеркнули в пресс-бюро.

