Ски-альпинист Филиппов повредил серебряную медаль Олимпиады

Ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший для России единственную медаль на Олимпиаде в Милане и Кортине, рассказал, что уже повредил ее.

«Есть небольшой скол, потому что уронил ее один раз. Но в принципе хорошая, тяжелая», — цитирует Филиппова «Матч ТВ».

Спортсмен признался, что медали добавляет ценности тот факт, что он стал единственным российским медалистом на Играх-2026.

«Это очень уникальное событие. Но хотелось, бы чтобы наши больше медалей взяли. Но раз так вышло, то рад быть единственным», — сказал он.

Ранее спортсмен рассказывал, что все время проводит с медалью: носит ее на шее или в кармане.

Филиппов завоевал в Италии серебро в спринте. Ски-альпинизм дебютировал в программе Олимпийский игр.

Несколько спортсменов уже жаловались на проблемы с медалями Олимпиады в Италии. У шведской лыжницы Эббы Андерссон серебряная медаль оторвалась от ленты и раскололась пополам, то же произошло с золотом американской горнолыжницы Бризи Джонсон. Организаторы Олимпиады обещали отремонтировать все поврежденные медали.