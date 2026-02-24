НАВЕРХ

Ски-альпинист Филиппов повредил серебряную медаль Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
158 0
Ски-альпинист Никита Филиппов с серебряной медалью Олимпиады-2026
Фото: © телеграм-канал Никиты Филиппова

Ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший для России единственную медаль на Олимпиаде в Милане и Кортине, рассказал, что уже повредил ее.

«Есть небольшой скол, потому что уронил ее один раз. Но в принципе хорошая, тяжелая», — цитирует Филиппова «Матч ТВ».

Спортсмен признался, что медали добавляет ценности тот факт, что он стал единственным российским медалистом на Играх-2026.

«Это очень уникальное событие. Но хотелось, бы чтобы наши больше медалей взяли. Но раз так вышло, то рад быть единственным», — сказал он.

Ранее спортсмен рассказывал, что все время проводит с медалью: носит ее на шее или в кармане. 

Филиппов завоевал в Италии серебро в спринте. Ски-альпинизм дебютировал в программе Олимпийский игр.

Несколько спортсменов уже жаловались на проблемы с медалями Олимпиады в Италии. У шведской лыжницы Эббы Андерссон серебряная медаль оторвалась от ленты и раскололась пополам, то же произошло с золотом американской горнолыжницы Бризи Джонсон. Организаторы Олимпиады обещали отремонтировать все поврежденные медали.

Еще по теме
Одно серебро: Россия показала худший результат на Олимпиадах
Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026
Украина осталась без медалей на зимней Олимпиаде
Норвежский лыжник стал 11-кратным олимпийским чемпионом
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
19
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
15
Пять причин: почему СВО длится так долго
13
Глава ФСБ подтвердил контакты с Дуровым
11
Запад признал демографическую катастрофу на Украине