Мелодрама «Кутюр» с Анджелиной Джоли вышла в российский прокат

Мелодрама «Кутюр» (18+) с оскароносной Анджелиной Джоли и обладателем французской пресии «Сезар» Луи Гаррелем вышла в российский прокат в четверг, 26 февраля.

Модный нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах —снять фильм о закулисье самого главного события мировой фэшн-индустрии — Парижской Недели высокой моды. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения.

В ролях Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Элла Румпф, Геранс Марилье и другие.

Это первый англоязычный фильм четырехкратной номинантки Каннского кинофестиваля, режиссера Алис Винокур («Магический Париж», «Воспоминания о Париже», «Телохранитель», «Августина»).

Мировая премьера картины состоялась в рамках 50-го юбилейного Кинофестиваля в Торонто. Следом фильм участвовал в конкурсной программе 73-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где был удостоен двух номинаций.