Второй сезон «Отмороженных» стартовал в Wink

Источник:
Sibnet.ru
189 0
Кадр из сериала «Отмороженные»
Фото: © пресс-центр «Ростелекома»

Второй сезон криминальной комедии «Отмороженные» о приключениях бандитов 1990-х в цифровую эпоху начинает выходить в онлайн-кинотеатре Wink со среды, 25 февраля.

События нового сезона «Отмороженных» (16+) разворачиваются спустя три года. Фил и Нейман по счастливой случайности оказываются размороженными и пускаются в бега. За это время Ноль купил себе кресло депутата и с его подачи начинается уголовное дело против всех друзей Фила. Теперь герою предстоит вернуть друзьям нормальную жизнь, спасти любимую женщину и наконец-то обрести семью — новую или старую.

К ролям вернулись Светлана Иванова, Ян Цапник, Влад Коноплев, Денис Васильев, Даниил Спиваковский, Савелий Наумов, Ярослав Заргаров, Эмилия Спивак, Кирилл Полухин, Нонна Гришаева, Федор Лавров и другие.

«Мне давно хотелось соединить комедию с другими жанрами. Сценарий второго сезона написан с залихватским драйвом и мастерски закручивает драму в сарказм, а полюбившиеся персонажи возвращаются в совершенно новом, неожиданном статусе», — цитирует пресс-центр «Ростелекома» режиссера Радду Новикову.

Премьера первого сезона «Отмороженных» состоялась в 2023 году. Это история четырех друзей-решал из 1990-х, которые волею случая оказываются в настоящем времени.

Культгид #Кинематограф
Обсуждение (0)
