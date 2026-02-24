Ольга Бузова и Никита Кологривый выпустили общую песню

Телеведущая и певица Ольга Бузова и актер, звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый записали совместную песню «Гештальт».

«Послушайте этот голос... вот и я, услышав его однажды, захотела спеть с ним в унисон...» — написала Бузова в телеграм-канале.

По словам певицы, идея записать дуэт появилась после их знакомства в самолете.

Кологривый просто выложил ссылку на песню в телеграм-канале.

Композиция «Гештальт» — о любви. Первый куплет и припев исполнила Бузова, второй куплет — Кологривый, а последний припев звучит в два голоса.