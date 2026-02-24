Трамп выступит с важным обращением

Президент США Дональд Трамп 24 февраля обратится к членам обеих палат Конгресса с ежегодным посланием, сообщила пресс-служба Белого дома.

Американские лидеры обычно используют ежегодные выступления под названием State of the Union перед палатами Конгресса, чтобы изложить свое видение ситуации в стране, обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики.

«Завтра вечером я выступаю с речью, и вы услышите это от меня. Речь будет длинной, потому что есть о чем поговорить», — подтвердил формат обращения Трамп во время официального мероприятия в Белом доме.

Традиция выступления перед законодателями с посланием родилась в США 8 января 1790 года. Начало ей положил первый президент страны Джордж Вашингтон, который произнес свою речь в Нью-Йорке.

Однако третий президент Томас Джефферсон в 1801 году направил свое послание законодателям в письменном виде. Такая практика существовала вплоть до 1913 года, пока президент Вудро Вильсон не решил вернуться к формату живого выступления.