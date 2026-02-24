НАВЕРХ
Самый дорогой авианосец США вошел в Восточное Средиземноморье

Источник:
Sibnet.ru
авианосец USS Gerald R. Ford
Фото: U.S. Navy

Американский авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью более 13 миллиардов долларов вошел в район Восточного Средиземноморья и продолжает двигаться к ближневосточному побережью, сообщила пресс-служба Пентагона.

В состав ударной группы входят эсминцы USS Mahan, USS Winston S. Churchill и USS Bainbridge, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk. На борту авианосца базируются 48 боевых истребителей F/A-18 Super Hornet в составе четырех эскадрилий.

Ожидается, что в середине текущей недели корабли прибудут к берегам Ближнего Востока и поступят в распоряжение Центрального командования ВС США, которое будет располагать двумя авианосными ударными группами в регионе.

Сейчас в Аравийском море к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находится американский авианосец USS Abraham Lincoln с тремя эсминцами, также оснащенными крылатыми ракетами Tomahawk.

Авианосец нового типа USS Gerald R. Ford был заложен в 2009 году. Его водоизмещение составляет около 100 тысяч тонн, на постройку было потрачено около 13 миллиардов долларов, эксперты называют его самым дорогим кораблем в истории.

Сосредоточение ударных кораблей в регионе может указывать на подготовку масштабной военной операции против Ирана. Президент США Дональд Трамп добивается от Тегерана полного отказа от ядерной программы.

Оборона #Армия
