Выросло число счастливых россиян

Счастье
Фото: Rameshng / CC BY-SA 2.0

Счастливыми себя по итогам 2025 года считают 89% взрослых россиян, следует из результатов социологического опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

По сравнению с 2024 годом доля счастливых граждан выросла на два процентных пункта, а с 2019 года показатель увеличился на десять процентных пунктов. Сразу 36% опрошенных заявили о безусловном счастье, тогда как годом ранее их было 24%.

Доля тех, кто не считает себя счастливыми, за шесть лет снизилась в 2,5 раза. «Скорее не счастливыми» в 2025 году чувствовали себя 5%, тогда как в 2019 году их доля составляла 11%. Доля «безусловно» несчастных сократилась за это время с 4% до 1%.

Важным фактором, связанным с ощущением счастья, выступает материальное благополучие человека, отмечается в исследовании. Второй значимый фактор счастья — здоровье.

Кроме того, более счастливыми по сравнению с другими оказались граждане, которые помогали людям, оказавшимся в трудной ситуации, а также делали денежные пожертвования.

Жизнь #Общество
