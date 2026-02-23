НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины

Источник:
BBC
754 8
Донецк
Фото: © Sibnet.ru

Украина вернет территории, это «только вопрос времени», заявил президент Владимир Зеленский. Однако он признал, что прямо сейчас сделать это невозможно.

«Мы это сделаем. Это абсолютно понятно. Это только вопрос времени. Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей — миллионы людей», — сказал Зеленский в интервью BBC.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может вернуть территории дипломатическим путем после вхождения страны в НАТО, а также исключил официальное признание утраченных регионов российскими.

Референдумы о вхождении четырех регионов (Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей) в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. За присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах.

Политика #Мир
Обсуждение (8)
Топ комментариев

volodey19760802

Нечего вообще было там делать...

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

HAAN27

Продам не красивый номер за 1 млрд. руб.!!!

AIzek1

Да не надо было ехать просто туда было )