Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины

Украина вернет территории, это «только вопрос времени», заявил президент Владимир Зеленский. Однако он признал, что прямо сейчас сделать это невозможно.

«Мы это сделаем. Это абсолютно понятно. Это только вопрос времени. Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей — миллионы людей», — сказал Зеленский в интервью BBC.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может вернуть территории дипломатическим путем после вхождения страны в НАТО, а также исключил официальное признание утраченных регионов российскими.

Референдумы о вхождении четырех регионов (Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей) в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. За присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах.