Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года, соответствующий документ опубликован на сайте ЕС.

Решение номер 266 от 2022 года об ограничительных мерах будет действовать еще год. Европейские чиновники отметили, что считают целесообразным «сохранять в силе все меры, введенные союзом».

Ожидается, что представители стран Евросоюза в ближайшее время обсудят проект новых санкций против России. Планировалось, что блок представит 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля — годовщине начала военной операции на Украине.

Он предполагает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Санкции также могут затронуть поставки химикатов, резины и аммиака, импорт российских металлов — иридия, родия, платины и меди.

Однако не все страны ЕС поддерживают 20-й пакет санкций — так, глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что официальный Будапешт заблокирует принятие новых санкций против России.