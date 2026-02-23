НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз продлил действие санкций против России

Источник:
Sibnet.ru
187 0
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Фото: © European Union

Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года, соответствующий документ опубликован на сайте ЕС.

Решение номер 266 от 2022 года об ограничительных мерах будет действовать еще год. Европейские чиновники отметили, что считают целесообразным «сохранять в силе все меры, введенные союзом».

Ожидается, что представители стран Евросоюза в ближайшее время обсудят проект новых санкций против России. Планировалось, что блок представит 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля — годовщине начала военной операции на Украине.

Он предполагает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Санкции также могут затронуть поставки химикатов, резины и аммиака, импорт российских металлов — иридия, родия, платины и меди.

Однако не все страны ЕС поддерживают 20-й пакет санкций — так, глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что официальный Будапешт заблокирует принятие новых санкций против России.

Еще по теме
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Зеленский объяснил отказ от вывода ВСУ из Донбасса
Запад признал демографическую катастрофу на Украине
Глава ФСБ заявил о британском следе в покушении на Алексеева
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

volodey19760802

Нечего вообще было там делать...

AIzek1

Да не надо было ехать просто туда было )

Uynachalnica

По другому и быть не может! Только макс! Он самый защищенный.

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂