НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Польза розового шума для сна оказалась мифом

Источник:
Sleep
143 0
Спящая девушка
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Фоновый розовый шум, который напоминает шум дождя или шелест листвы, долгие годы считался эффективным средством для засыпания. Однако ученые выяснили, что его польза как минимум сомнительна, соответствующие результаты опубликованы журналом Sleep.

Эксперимент с участием здоровых взрослых добровольцев показал, что прослушивание розового шума интенсивностью около 50 децибел (соответствует умеренному дождю) сокращает продолжительность быстрого сна почти на 19 минут за ночь.

После совместного воздействия окружающего и розового шума показатели сердечно-сосудистой системы и слуха, субъективные оценки сна и настроения были значительно хуже, установили исследователи из Пенсильванского университета в США.

Широкополосный шум обладает непрерывным спектром шириной более одной октавы, к нему относятся белый и розовый шум, а также звуки, издаваемые бытовой техникой или звуки природы. Такой шум используется для улучшения качества сна.

Ученые подчеркнули, что особую обеспокоенность вызывает широкое применение устройств с таким шумом в детских комнатах, так как у младенцев фаза быстрого сна занимает значительно больше времени, чем у взрослых.

Еще по теме
Найдена неожиданная причина эпидемии близорукости
Женщин обвинили в вымирании неандертальцев
Физик предсказала ужасную смерть Вселенной
Ученые опровергли идеальную форму снежинок
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Евросоюз продлил действие санкций против России
Раскрыты места хранения секретных файлов Эпштейна
Самозапрет на азартные игры заработает в России
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
19
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
13
Глава ФСБ подтвердил контакты с Дуровым
10
Джонсон призвал немедленно отправить войска на Украину
10
Запад признал демографическую катастрофу на Украине