Польза розового шума для сна оказалась мифом

Фоновый розовый шум, который напоминает шум дождя или шелест листвы, долгие годы считался эффективным средством для засыпания. Однако ученые выяснили, что его польза как минимум сомнительна, соответствующие результаты опубликованы журналом Sleep.

Эксперимент с участием здоровых взрослых добровольцев показал, что прослушивание розового шума интенсивностью около 50 децибел (соответствует умеренному дождю) сокращает продолжительность быстрого сна почти на 19 минут за ночь.

После совместного воздействия окружающего и розового шума показатели сердечно-сосудистой системы и слуха, субъективные оценки сна и настроения были значительно хуже, установили исследователи из Пенсильванского университета в США.

Широкополосный шум обладает непрерывным спектром шириной более одной октавы, к нему относятся белый и розовый шум, а также звуки, издаваемые бытовой техникой или звуки природы. Такой шум используется для улучшения качества сна.

Ученые подчеркнули, что особую обеспокоенность вызывает широкое применение устройств с таким шумом в детских комнатах, так как у младенцев фаза быстрого сна занимает значительно больше времени, чем у взрослых.