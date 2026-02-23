Раскрыты места хранения секретных файлов Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн использовал шесть секретных складов в разных штатах США, чтобы скрыть доказательства своих преступлений.

При этом следователи так и не провели обыски в этих местах, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Это повышает вероятность того, что в деле Эпштейна остаются еще не изученные документы.

Эпштейн арендовал минимум шесть складских помещений, арендные договоры которых действовали в течение 16 лет. Бизнесмен платил детективному агентству Riley Kiraly за хранение компьютеров, которые были вывезены из его дома перед первыми обысками в 2005 году.

Также сотрудники Эпштейна обсуждали вывоз компьютеров и дисков с его острова на Виргинских островах в тайники. Нет никаких свидетельств того, что Федеральное бюро расследований США обыскало эти секретные склады.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура обвинила его в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции.

Уголовное преследование финансиста было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.