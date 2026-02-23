Российский военный очнулся в морге после признания мертвым

Солдат Александр Рочев после ранения очнулся на столе морга и обнаружил, что его признали мертвым.

Находясь в зоне спецоперации, военный в результате взрыва получил серьезные травмы. Сослуживцы эвакуировали его, однако по пути до населенного пункта он потерял сознание, рассказал боец РИА Новости.

«Теряю сознание и просыпаюсь — какой-то стол металлический, стоит женщина, вроде бы со шланга поливает меня», — описал он происходящее.

По словам солдата, он отключился в процессе транспортировки, пульс уже не прощупывался, поэтому его отправили в морг. Супруга военного также на протяжении нескольких дней была уверена, что он погиб.

«Она начала со мной как-то подозрительно разговаривать. Потом она мне уже рассказала, что десять минут со мной разговаривала и думала, что я с того света звоню. Она-то четыре дня меня уже хоронит», — сказал военный.