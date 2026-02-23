НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский военный очнулся в морге после признания мертвым

Источник:
РИА Новости
421 1
Военный медик (армия России)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Солдат Александр Рочев после ранения очнулся на столе морга и обнаружил, что его признали мертвым.

Находясь в зоне спецоперации, военный в результате взрыва получил серьезные травмы. Сослуживцы эвакуировали его, однако по пути до населенного пункта он потерял сознание, рассказал боец РИА Новости.

«Теряю сознание и просыпаюсь — какой-то стол металлический, стоит женщина, вроде бы со шланга поливает меня», — описал он происходящее.

По словам солдата, он отключился в процессе транспортировки, пульс уже не прощупывался, поэтому его отправили в морг. Супруга военного также на протяжении нескольких дней была уверена, что он погиб.

«Она начала со мной как-то подозрительно разговаривать. Потом она мне уже рассказала, что десять минут со мной разговаривала и думала, что я с того света звоню. Она-то четыре дня меня уже хоронит», — сказал военный.

Еще по теме
Запад устроит охоту на российские подлодки
Украинский солдат рассказал об аде на передовой
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
Обсуждение (1)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
26
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
19
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
13
Глава ФСБ подтвердил контакты с Дуровым
10
Джонсон призвал немедленно отправить войска на Украину