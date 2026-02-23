НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Изменятся правила использования земельных участков

Источник:
Sibnet.ru
289 2
Подготовка к паводку
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правила использования земельных участков изменятся с 1 марта 2026 года, поправки в законодательство направлены на систематизирование разрозненных норм, а также сокращение административных барьеров и споров в сфере земельных отношений.

В частности, теперь вид разрешенного использования будут определять с учетом установленных для территории правил. Закон вводит порядок изменения вида использования участков, а также устанавливает случаи, когда использование возможно независимо от установленного вида.

Новый закон позволит сократить количество споров и административных барьеров для граждан, застройщиков и органов власти в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности.

Разработчики документа также отмечают, что он сделает процедуры более прозрачными, доступными и понятными, будет способствовать вовлечению земельных участков в гражданский оборот.

Еще по теме
Самозапрет на азартные игры заработает в России
МВД введет предварительное тестирование водителей на наркотики
Более 18 миллионов сим-карт заблокировали в России в 2025 году
Продажу просрочки обложат штрафами
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

По другому и быть не может! Только макс! Он самый защищенный.

volodey19760802

Нечего вообще было там делать...

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

HAAN27

Продам не красивый номер за 1 млрд. руб.!!!