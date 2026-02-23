Изменятся правила использования земельных участков

Правила использования земельных участков изменятся с 1 марта 2026 года, поправки в законодательство направлены на систематизирование разрозненных норм, а также сокращение административных барьеров и споров в сфере земельных отношений.

В частности, теперь вид разрешенного использования будут определять с учетом установленных для территории правил. Закон вводит порядок изменения вида использования участков, а также устанавливает случаи, когда использование возможно независимо от установленного вида.

Новый закон позволит сократить количество споров и административных барьеров для граждан, застройщиков и органов власти в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности.

Разработчики документа также отмечают, что он сделает процедуры более прозрачными, доступными и понятными, будет способствовать вовлечению земельных участков в гражданский оборот.