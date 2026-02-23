НАВЕРХ
Запад признал демографическую катастрофу на Украине

Фото: © OSCE

Украина столкнулась с демографической катастрофой из-за продолжающегося военного конфликта.

Страна потеряла около 10 миллионов человек — это украинцы, которые погибли, уехали за границу или живут на подконтрольных России территориях, рассказала украинский демограф Элла Либанова в комментарии CNN.

Рождаемость «почти рухнула» — коэффициент рождаемости опустился ниже одного ребенка на женщину. Кроме того, врачи фиксируют рост осложнений беременности, хромосомных аномалий и случаев преждевременной менопаузы, говорится в статье.

По оценке экспертов, около 6 миллионов человек с 2022 года покинули страну и зарегистрировались как беженцы за рубежом. По словам Либановой, чем дольше продолжается конфликт, тем меньше вероятность их возвращения на родину.

При этом массовый отъезд молодых девушек с Украины специалисты считают «демографической бомбой замедленного действия». Так, эффект от эмиграции 800 тысяч украинок до 34 лет в страны Евросоюза по своим последствиям будет хуже, чем мобилизация и гибель на фронте мужчин.

Согласно прогнозам властей, при сохранении динамики к 2040 году население Украины составит менее 30 миллионов человек, что станет демографическим коллапсом. Перед распадом СССР численность республики составляла почти 50 миллионов.

