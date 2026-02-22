Одно серебро: Россия показала худший результат на Олимпиадах

Российские спортсмены завоевали на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине одно серебро, и это худший результат за всю историю выступлений на зимних Играх. Но не стоит забывать, что атлетов было всего 13.

Россия во второй раз подряд поехала на Олимпиаду (первый — Париж в 2024 году) в сильно усеченном составе и без флага. В обоих случаях санкции наложены из-за спецоперации на Украине. Если до этого, в Пекине-2022 было 202 российских спортсмена, то в на Играх 2026 года только 13 в нейтральном статусе.

В этом году на зимней Олимпиаде единственное серебро принес Никита Филиппов, дебютант Игр в дебютировавшем же виде спорта — ски-альпинизме. Спортсмен входил в число лидеров, и оправдал надежды.

«Медаль всегда со мной – я ношу ее либо на шее, либо в кармане. Вообще не расстаюсь! Это моя медаль, ради которой я стольким жертвовал!» — поделился Филиппов с «Чемпионатом».

Ближе всего к пьедесталу были лыжник Савелий Коростелев, финишировавший четвертым в скиатлоне и пятым в масс-старте, и фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, занявшие шестое место. Лыжники и фигуристы впервые в истории остались без олимпийских медалей.

Поклонники фигурного катания до сих пор обсуждают, что Гуменника засудили и с пятью чисто выполненными четверными прыжками он должен был завоевать медаль. Про Петросян спорят: нужно ли ей было идти на риск с нестабильным четверным прыжком, с которого она упала. Фигуристка после проката произвольной даже сказала, что ей стыдно перед зрителями и федерацией.

За всю историю выступления на зимних Играх (с 1956 года) советские и российские спортсмены никогда не завоевывали меньше двух золотых медалей. Лишь дважды было менее пяти золотых наград: по две медали в 2010-м в Ванкувере и 2018-м в Пхенчхане.

Но по проценту медалистов в сборной эта Олимпиада не стала самой худшей. Антирекорд по-прежнему удерживает Ванкувер-2010 — 7,3% (13 медалистов из 179 возможных) против 7,7.

В неофициальном медальном зачете Россия расположилась на 27-м месте. Всего на Играх-2026 выиграли медали представители 30 стран из 92 участвующих.