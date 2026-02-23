Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата

День защитника Отечества не будет для президента России Владимира Путина выходным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У Путина это не будет выходным днем. Вы знаете, что там есть и протокольные мероприятия — он традиционно возлагает венок к могиле неизвестного солдата», — приводит ТАСС слов Пескова.

По его словам, российский лидер также поздравит россиян с Днем защитника Отечества и вручит государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.

В 2025 году 23 февраля Путин провел в Кремле церемонию награждения военнослужащих государственными наградами. Президент поздравил их с присуждением высокого звания Героя России и поблагодарил за доблесть, самоотверженность и верность долгу.