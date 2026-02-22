ГОСТ на растворимый кофе обновили в России

Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе. Старые требования действовали с января 1994 года, новые требования вступят в силу с ноября текущего года.

В новой редакции понятие растворимого кофе расширено: теперь к нему относятся также гранулированная и сублимированная формы, приводит РИА Новости текст документа.

Изменены и требования к внешнему виду. Если ранее в порошкообразном кофе не допускались комочки, то теперь разрешено наличие неплотно слежавшихся частиц, которые легко рассыпаются при слабом воздействии.

Сохранились нормативы по растворению напитка: он должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. При этом для гранулированного кофе сделано исключение — при наличии единичных спекшихся частей он может растворяться до 2,5 минуты.

Кроме того, расширен перечень допустимых компонентов для производства растворимого кофе. В него включены продукты растительного происхождения и различные пищевые ингредиенты. Ранее стандарт конкретизировал список разрешенных продуктов — от цикория до ржи.

Новый ГОСТ, как и большинство стандартов в России, носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей. Обязательным он становится только при прямой отсылке к нему в законе, контракте или техническом регламенте.