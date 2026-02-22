НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

ГОСТ на растворимый кофе обновили в России

Источник:
Sibnet.ru
364 0
Растворимый кофе
Фото: © Sibnet.ru

Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе. Старые требования действовали с января 1994 года, новые требования вступят в силу с ноября текущего года.

В новой редакции понятие растворимого кофе расширено: теперь к нему относятся также гранулированная и сублимированная формы, приводит РИА Новости текст документа.

Изменены и требования к внешнему виду. Если ранее в порошкообразном кофе не допускались комочки, то теперь разрешено наличие неплотно слежавшихся частиц, которые легко рассыпаются при слабом воздействии.

Сохранились нормативы по растворению напитка: он должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. При этом для гранулированного кофе сделано исключение — при наличии единичных спекшихся частей он может растворяться до 2,5 минуты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРастворимый кофе: врачи «за» и «против»

Кроме того, расширен перечень допустимых компонентов для производства растворимого кофе. В него включены продукты растительного происхождения и различные пищевые ингредиенты. Ранее стандарт конкретизировал список разрешенных продуктов — от цикория до ржи.

Новый ГОСТ, как и большинство стандартов в России, носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей. Обязательным он становится только при прямой отсылке к нему в законе, контракте или техническом регламенте.

Еще по теме
Названа самая вредная начинка для блинов
Эксперты объяснили пользу сала для мужчин и женщин
ГОСТ на бананы появился в России
«Экстра» и «сильная»: какая мука подходит для блинов
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава ФСБ заявил о британском следе в покушении на Алексеева
Кремль заявил о готовности нацелить ядерное оружие на Эстонию
Украинский солдат рассказал об аде на передовой
Россиян предупредили о слежке через умные пылесосы
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

Uynachalnica

По другому и быть не может! Только макс! Он самый защищенный.

HAAN27

Продам не красивый номер за 1 млрд. руб.!!!