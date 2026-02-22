НАВЕРХ
Регистр беременных заработает в России 1 марта

Источник:
Sibnet.ru
Беременная женщина
Фото: © https://www.freepik.com

Регистр с данными о беременных планируется запустить в России с 1 марта, в нем будет содержаться полный комплекс данных о будущей маме и ребенке, следует из приложения к постановлению правительства.

В регистре будут храниться сведения о постановке на учет женщины, наличии критических состояний, исходе беременности, а также о выявлении у ребенка врожденных аномалий.

Кроме сведений о пациентах, «которым оказывалась медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью», в регистре собираются данные о гражданах с болезнями:

  • сахарный диабет;
  • стенокардия;
  • психические расстройства или расстройства поведения;
  • нарушения ритма и проводимости;
  • новообразования in situ и злокачественные новообразования;
  • острый коронарный синдром, острый или повторный инфаркт миокарда;
  • кардиомопатия;
  • сердечная недостаточность;
  • болезнь печени, включая алкогольную этиологию;
  • острое нарушение мозгового кровообращения;
  • наличие сердечных имплантантов.

В регистре будут собираться данные о беременных, которые встали на учет в срок до 12 недель: «Сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью: дата постановки на учет по беременности и срок беременности на дату постановки на учет».

