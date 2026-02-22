Регистр беременных заработает в России 1 марта

Регистр с данными о беременных планируется запустить в России с 1 марта, в нем будет содержаться полный комплекс данных о будущей маме и ребенке, следует из приложения к постановлению правительства.

В регистре будут храниться сведения о постановке на учет женщины, наличии критических состояний, исходе беременности, а также о выявлении у ребенка врожденных аномалий.

Кроме сведений о пациентах, «которым оказывалась медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью», в регистре собираются данные о гражданах с болезнями:

сахарный диабет;

стенокардия;

психические расстройства или расстройства поведения;

нарушения ритма и проводимости;

новообразования in situ и злокачественные новообразования;

острый коронарный синдром, острый или повторный инфаркт миокарда;

кардиомопатия;

сердечная недостаточность;

болезнь печени, включая алкогольную этиологию;

острое нарушение мозгового кровообращения;

наличие сердечных имплантантов.

В регистре будут собираться данные о беременных, которые встали на учет в срок до 12 недель: «Сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью: дата постановки на учет по беременности и срок беременности на дату постановки на учет».