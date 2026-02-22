НАВЕРХ
Туск налетел на Орбана из-за блокирования помощи Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Фото: European Union

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Дональд Туск поспорили в социальной сети X по вопросу финансирования Украины.

«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине. <…> Угадайте, кто доволен», — написал Туск в социальной сети X.

Орбан ответил, обратившись напрямую к Туску и напомнив о действиях президента Украины Владимира Зеленского, направленных против Будапешта.

«Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан его защищать», — приводит РИА Новости заявление Орбана.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизтоплива Украине до возобновления транзита нефти из РФ.

По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

В январе венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС.

