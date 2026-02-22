ГАИ сможет выявлять находящихся под наркотиками водителей по слюне

Новые приборы по выявлению находящихся под действием наркотиков водителей при помощи слюны появятся у сотрудников ГАИ, следует из документов МВД.

МВД России ранее подготовило проект постановления, который предусматривает закрепление положения о возможности специальными приборами по слюне предварительно установить наличие в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ.

«Что касается выявления наркотических веществ, да, я считаю, что это в принципе правильная идея. На сегодняшний момент сотрудник Госавтоинспекции не имеет возможности каким-либо образом выявлять наличие запрещенных веществ у водителя», — сказал ТАСС юрист Лев Воропаев.

Но, по его словам, надо жестко регламентировать общение сотрудников Госавтоинспекции с водителем, которого он подозревает в состоянии наркотического опьянения.

Проводить такое тестирование можно только с применением видеозаписи. «Потому что, как показывает практика, сотрудники Госавтоинспекции очень часто злоупотребляют тем, что водитель не знает, когда должна проходить процедура, и вводят водителя в заблуждение», — отметил юрист.