Джонсон призвал немедленно отправить войска на Украину

Источник:
РБК
Экс-премьер Британии Борис Джонсон
Фото: Taiwan Presidential Office / CC BY 4.0

Западные союзники должны отправить войска на Украину «сейчас», никаких препятствий для этого нет, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

У Запада уже есть план насчет ввода на Украину сил после окончания конфликта, но можно было бы сделать это и сейчас, чтобы подтвердить намерения, приводит РБК слова экс-премьера.

«Почему бы не сделать это сейчас? Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать свою поддержку», — сказал Джонсон.

По его словам, это — политический вопрос, и речь идет о том, является ли Украина «свободной страной или нет». Если да, то решать, кто именно прибудет в страну, должны сами украинцы, считает политик.

Россия выступает категорически против появления на Украине иностранного военного контингента. Размещение там военнослужащих или военных объектов Запада Москва будет считать иностранной интервенцией.

Политика #Мир
