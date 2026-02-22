Изменения в правила авиаперевозок пассажиров в России вступят в силу с 1 марта, они расширяют возможности для вынужденного возврата билетов, сообщил Минтранс.

«Расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным: добавлены непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете, неправильное оформление билета перевозчиком или уполномоченным агентом», — пояснили в министерстве.

Согласно приказу, основаниями для вынужденного возврата авиабилетов также являются задержка рейса более чем на 30 минут, вылет рейса раньше указанного времени, а также болезнь близкого родственника.

В документе четко зафиксированы правила обслуживания пассажиров при задержках рейсов в части предоставления напитков, питания, размещения в гостиницах, уточнили в Минтрансе.

Как говорится в приказе министерства, компании будут обязаны предоставить пассажирам питьевую воду в течение часа после двух часов ожидания посадки, горячее питание и напитки - в течение двух часов после первых четырех часов ожидания.

Обеспечить размещение в гостинице надо не позднее, чем в течение двух часов по истечении восьми часов ожидания начала посадки днем и не позднее двух часов по истечении шести часов ожидания ночью.