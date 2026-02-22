Уиткофф рассказал о честности Путина

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин во время переговоров всегда был с ним честен.

«Путин всегда был со мной честен. Когда я это говорю, меня тут же начинают критиковать, но это точное утверждение. Он сам сказал мне, что для него неприемлемо», — приводит РБК слова Уиткоффа, сказанные им в интервью на канале Fox News.

Уиткофф добавил о важности понимания мотивации и целей российского президента. По его словам, встречи, проведенные с российской стороной, являются важными для понимания российской позиции.

Встречи Путина с Уиткоффом проходили семь раз. За 2025 год Путин несколько раз принимал Уиткоффа в Москве. В ночь на 23 января 2026 года Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером встретился с ним снова.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры были «исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные».