Объявлена дата запуска лунной миссии NASA

NASA запустит астронавтов к Луне в рамках миссии Artemis II 6 марта, соответствующая дата была объявлена в ходе пресс-конференции агентства.

миссия Artemis II
Фото: © NASA

Экипаж уже ушел на двухнедельный медицинский карантин, в состав команды входят четыре астронавта — трое американцев и один канадец. Планируется, что они облетят Луну без посадки на поверхность и вернутся на Землю, миссия займет десять дней.

Запуск должен стать ключевым этапом программы Artemis, который подтвердит работоспособность всех систем для полетов в глубокий космос и будущих высадок на Луну в рамках миссии Artemis III.

Artemis II станет первым пилотируемым полетом тяжелой ракеты SLS (Space Launch System) и космического корабля Orion. Миссия — первая за полвека после Apollo 17, в ходе которой люди выйдут за пределы низкой околоземной орбиты.

Окончательное решение по дате запуска будет принято после анализа всех данных испытаний и завершения работ на стартовом комплексе. Однако в марте для старта есть только пять подходящих дней, иначе миссию придется переносить на конец апреля.

Тема: Человек и космос
Наука #Космос
