НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп повысил «глобальную пошлину» для всего мира

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп повысил введенные ранее импортные пошлины на товары из всех стран мира с 10% до 15%, об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что решил поднять размер пошлины «до полностью допустимого и проверенного законом уровня в 15%», при этом администрация Белого дома в течение ближайших нескольких месяцев определит и введет новые пошлины.

До этого Трамп сообщил, что подписал указ о введении «глобальной пошлины» в 10% в отношении всех стран. Новая пошлина на импорт вступит в силу с 24 февраля и будет действовать 150 дней.

Президент США принял такое решение после того, как Верховный суд США 20 февраля признал часть тарифов Трампа незаконными. Они были введены по закону 1977 года, который применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

Из-под действия новой пошлины выведен целый ряд товаров — в частности, она не будет распространяться на критически важные минералы, металлы, энергоносители, удобрения, продукты питания, лекарства, электронные компоненты.

Еще по теме
Фицо поставил ультиматум Зеленскому
Венгрия заблокировала выделение кредита Украине
Трамп ввел пошлины для всех стран
Испуганный Байден позвонил Путину
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
26
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
18
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
15
Симоньян рассказала о тяжелом лечении от онкологии
15
Польша потребует репарации от России за «советское господство»