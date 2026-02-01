Трамп повысил «глобальную пошлину» для всего мира

Президент США Дональд Трамп повысил введенные ранее импортные пошлины на товары из всех стран мира с 10% до 15%, об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что решил поднять размер пошлины «до полностью допустимого и проверенного законом уровня в 15%», при этом администрация Белого дома в течение ближайших нескольких месяцев определит и введет новые пошлины.

До этого Трамп сообщил, что подписал указ о введении «глобальной пошлины» в 10% в отношении всех стран. Новая пошлина на импорт вступит в силу с 24 февраля и будет действовать 150 дней.

Президент США принял такое решение после того, как Верховный суд США 20 февраля признал часть тарифов Трампа незаконными. Они были введены по закону 1977 года, который применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

Из-под действия новой пошлины выведен целый ряд товаров — в частности, она не будет распространяться на критически важные минералы, металлы, энергоносители, удобрения, продукты питания, лекарства, электронные компоненты.