Хайтек
Max уведомит пользователей о выплатах и пособиях

Sibnet.ru
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Пользователи мессенджера Max теперь могут оперативно узнавать все важные новости от Социального фонда России благодаря интеграции с чат-ботом «Госуслуг», сообщила пресс-служба ведомства.

Новая функция позволяет получать информацию о ходе выплат и других мерах поддержки в режиме реального времени. Чат-бот будет присылать уведомления о назначении пособий, изменениях в условиях их получения, а также обновлениях статуса поданных заявлений.

Гибкость настроек позволяет каждому пользователю самостоятельно определять, какие именно уведомления он хочет получать. Сделать это можно двумя способами: через личный кабинет на портале или непосредственно в интерфейсе мессенджера.

Также сервис напоминает о записях на прием к врачу, оповещает о штрафах и предоставляет возможность их оплатить, отмечается в сообщении.

Для корректной работы чат-бота необходимо, чтобы аккаунты на «Госуслугах» и в Max были зарегистрированы на один номер телефона. После авторизации система автоматически сверит данные, и виртуальный помощник начнет свою работу.

