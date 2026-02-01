Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета Олимпийских игр 2026 года, которые проходят в Италии.

На счету норвежских спортсменов 18 золотых медалей. Их ближайшим преследователем является команда США, в активе которой 11 наград высшего достоинства.

До конца Олимпиады спортсмены из Соединенных Штатов максимум могут завоевать еще шесть золотых медалей, поэтому американцы потеряли математические шансы догнать лидера.

Сборная Норвегии также лидирует по общему числу завоеванных медалей — у спортсменов из этой страны их 40. Следом идут команды США и Италии — у них по 30 олимпийских медалей.

Норвежцы улучшили собственный рекорд, который они установили на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, завоевав 16 наград высшей пробы. XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.