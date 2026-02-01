НАВЕРХ

Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

Источник:
Sibnet.ru
112 0
Лыжные гонки на Олимпиаде
Фото: © Олимпийский комитет России

Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета Олимпийских игр 2026 года, которые проходят в Италии.

На счету норвежских спортсменов 18 золотых медалей. Их ближайшим преследователем является команда США, в активе которой 11 наград высшего достоинства.

До конца Олимпиады спортсмены из Соединенных Штатов максимум могут завоевать еще шесть золотых медалей, поэтому американцы потеряли математические шансы догнать лидера.

Сборная Норвегии также лидирует по общему числу завоеванных медалей — у спортсменов из этой страны их 40. Следом идут команды США и Италии — у них по 30 олимпийских медалей.

Норвежцы улучшили собственный рекорд, который они установили на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, завоевав 16 наград высшей пробы. XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Еще по теме
Украина осталась без медалей на зимней Олимпиаде
Норвежский лыжник стал 11-кратным олимпийским чемпионом
Лыжник Коростелев и конькобежка Семенова побегут за медалями ОИ-2026
Новосибирский сноубордист выступит на Паралимпиаде
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Фицо поставил ультиматум Зеленскому
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
Трамп повысил «глобальную пошлину» для всего мира
Венгрия заблокировала выделение кредита Украине
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

HAAN27

Продам не красивый номер за 1 млрд. руб.!!!

funkit

Какую же ересь ты несёшь... В каждой бочке с овном затычка!