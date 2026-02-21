Фицо поставил ультиматум Зеленскому

Словакия приостановит аварийные поставки электроэнергии на Украину, если украинский президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти Братиславе 23 февраля, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

«Украинский президент отказывается понимать наш миролюбивый подход и, поскольку мы не поддерживаем войну, ведет себя злонамеренно по отношению к Словакии», — написал политик в соцсети Х.

Фицо напомнил, что официальный Киев сначала остановил поставки газа в Словакию, причинив ущерб в размере около 500 миллионов евро, а затем остановил поставки нефти, что создало для Братиславы логистические трудности.

Поставки по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились с 27 января. По официальной версии, причиной стало повреждение трубопровода на территории Украины.