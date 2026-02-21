Украина осталась без медалей на зимней Олимпиаде

Украинские спортсмены впервые с 2010 года не смогли завоевать ни одной награды на зимних Олимпийских играх.

В субботу украинцы участвовали в смешанных командных соревнованиях фристайлистов в акробатике и лыжном марафоне на 50 километров. Всего на Играх-2026 Украина была представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта.

Украинские фристайлисты в своей дисциплине финишировали шестыми, лучшим из украинцев в марафоне стал Александр Лисогор, которая показал 40-й результат.

Ранее украинцы оставались без наград в 2002 и 2010 годах. В Пхенчхане и Пекине у украинцев было по одной награде — оба раза медали им приносит фристайлист Александр Абраменко.