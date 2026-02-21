Найдена неожиданная причина эпидемии близорукости

Стремительный рост близорукости по всему миру вызван слабым освещением при работе в помещении, а не увеличением времени перед экраном. Такую версию выдвинули американские ученые, соответствующая работа опубликована журналом Cell Reports.

Исследователи считают, что ключевым фактором наблюдаемой эпидемии близорукости может быть количество света, достигающего сетчатки во время продолжительной зрительной нагрузки в помещении.

Сегодня миопия (состояние, при котором удаленные объекты выглядят размытыми) затрагивает около 50% молодых взрослых в США и Европе и до 90% в некоторых странах Восточной Азии. Показатели резко выросли за несколько поколений.

Ученые отмечают, что на ярком свету зрачок сужается, защищая глаз, но при этом на сетчатку по-прежнему попадает достаточно фотонов. Когда человек фокусируется на близких объектах в помещении, зрачок тоже сужается, но уже для повышения резкости.

Если при этом освещение слабое, количество света, достигающего сетчатки, может существенно снижаться. При длительной работе вблизи в условиях недостаточного освещения сетчатка получает слишком слабую стимуляцию, что в дальнейшем приводит к близорукости.

Так, исследование показало, что используемые для коррекции миопии линзы могут дополнительно уменьшать освещенность сетчатки, усиливая сужение зрачка через механизм аккомодации, что приводит к дальнейшему падению зрения.

Если гипотеза подтвердится, это может изменить подходы к профилактике близорукости. Для замедления прогрессирования миопии авторы работы рекомендуют поддерживать достаточное освещение и регулярно находиться на улице, фокусируя взгляд на дальних объектах.