Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»

Российская армия нанесла удар по пусковым установкам крылатых ракет большой дальности «Фламинго», стоящих на вооружении ВСУ, сообщило Минобороны.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, отмечается в сообщении.

«Фламинго» — украинская крылатая дальнобойная ракета наземного базирования с заявленной дальностью 3 тысячи километров, способная находиться в воздухе более четырех часов. Она развивает скорость до 950 километров в час и способна нести боевую часть весом около тонны.

Ракета была разработана украинской оборонной компанией Fire Point в 2025 году. Минувшей осенью началось ее серийное производство — ежедневно для ВСУ производятся порядка семи таких ракет.

Эксперты ранее отмечали, что «Фламинго» является удешевленной копией ракеты FP-5 Milanion, разработанной компанией с британскими разработчиками и финансированием из ОАЭ Milanion Group.