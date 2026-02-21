НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»

Источник:
Sibnet.ru
582 3
Ракетный комплекс «Ярс» (Армия России)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия нанесла удар по пусковым установкам крылатых ракет большой дальности «Фламинго», стоящих на вооружении ВСУ, сообщило Минобороны.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, отмечается в сообщении.

«Фламинго» — украинская крылатая дальнобойная ракета наземного базирования с заявленной дальностью 3 тысячи километров, способная находиться в воздухе более четырех часов. Она развивает скорость до 950 километров в час и способна нести боевую часть весом около тонны.

Ракета была разработана украинской оборонной компанией Fire Point в 2025 году. Минувшей осенью началось ее серийное производство — ежедневно для ВСУ производятся порядка семи таких ракет.

Эксперты ранее отмечали, что «Фламинго» является удешевленной копией ракеты FP-5 Milanion, разработанной компанией с британскими разработчиками и финансированием из ОАЭ Milanion Group.

Еще по теме
Российские войска получили партию БРЭМ-80. ВИДЕО
Польша вышла из Оттавской конвенции по минам
Пентагон пополнит запасы «матери всех бомб»
Украина потребует у ЕС оружие для продолжения конфликта с Россией
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Обсуждение (3)
Картина дня
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
Венгрия заблокировала выделение кредита Украине
Трамп ввел пошлины для всех стран
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

HAAN27

Продам не красивый номер за 1 млрд. руб.!!!

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

andrei703333

Ищут лысого по итогу получат шляпу