НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Женщин обвинили в вымирании неандертальцев

Источник:
Journal of Reproductive Immunology
244 0
Первобытная девочка
Фото: © Sibnet.ru

Международный коллектив медиков выдвинул новую версию вымирания неандертальцев. Авторы исследования, опубликованного журналом Journal of Reproductive Immunology, пришли к выводу, что в исчезновении этих древних людей виноваты женщины.

Специалисты предполагают, что к вымиранию неандертальцев могло привести опасное осложнение беременности — преэклампсия, при котором у беременной женщины сильно повышается давление, что создает нагрузку на сердце, почки и печень.

Сегодня преэклампсия встречается примерно у 8% беременных. Такое состояние зависит от особенностей прикрепления плаценты к стенке матки. В частности, у людей плацента внедряется глубже, чем у большинства других видов.

Особенность возникла потому, что с учетом большого мозга человеческих младенцев им требуется повышенное количество питательных веществ. Однако если процесс идет неправильно, организм матери может реагировать повышением давления.

Ученые считают, что у неандертальцев не было механизмов защиты от преэклампсии, это могло привести к повышенной смертности матерей, гибели младенцев и снижению рождаемости. Со временем это могло ослабить популяцию и привести к исчезновению вида.

Однако пока нет прямых доказательств того, что преэклампсия у неандертальцев была более распространена, чем у современных людей. Гипотезу могут подтвердить только будущие генетические исследования.

Еще по теме
Физик предсказала ужасную смерть Вселенной
Ученые опровергли идеальную форму снежинок
Инновационный лосьон вернул шевелюру лысеющим
Появилась новая версия исчезновения мамонтов
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Испуганный Байден позвонил Путину
Обсуждение (0)
Картина дня
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
Венгрия заблокировала выделение кредита Украине
Трамп ввел пошлины для всех стран
Власти начали поиск убитых девушек на ранчо Эпштейна
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

HAAN27

Продам не красивый номер за 1 млрд. руб.!!!

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

andrei703333

Ищут лысого по итогу получат шляпу