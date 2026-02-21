Женщин обвинили в вымирании неандертальцев

Международный коллектив медиков выдвинул новую версию вымирания неандертальцев. Авторы исследования, опубликованного журналом Journal of Reproductive Immunology, пришли к выводу, что в исчезновении этих древних людей виноваты женщины.

Специалисты предполагают, что к вымиранию неандертальцев могло привести опасное осложнение беременности — преэклампсия, при котором у беременной женщины сильно повышается давление, что создает нагрузку на сердце, почки и печень.

Сегодня преэклампсия встречается примерно у 8% беременных. Такое состояние зависит от особенностей прикрепления плаценты к стенке матки. В частности, у людей плацента внедряется глубже, чем у большинства других видов.

Особенность возникла потому, что с учетом большого мозга человеческих младенцев им требуется повышенное количество питательных веществ. Однако если процесс идет неправильно, организм матери может реагировать повышением давления.

Ученые считают, что у неандертальцев не было механизмов защиты от преэклампсии, это могло привести к повышенной смертности матерей, гибели младенцев и снижению рождаемости. Со временем это могло ослабить популяцию и привести к исчезновению вида.

Однако пока нет прямых доказательств того, что преэклампсия у неандертальцев была более распространена, чем у современных людей. Гипотезу могут подтвердить только будущие генетические исследования.