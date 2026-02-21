НАВЕРХ
Трамп ввел пошлины для всех стран

Источник:
Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу», — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд США постановил, что тарифы, установленные Трампом с использованием закона о чрезвычайных ситуациях, противоречат законодательству. Суд заключил, что президент превысил свои полномочия, применив данный закон для введения пошлин.

После этого Трамп анонсировал подписание указа о введении глобальной пошлины в размере 10% в дополнение к уже применяемым пошлинам и назвал решение Верховного суда «позорным».

Дополнительная временная пошлина в 10% на все товары, ввозимые Соединенные Штаты вступит в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней, уточнил Белый дом.

