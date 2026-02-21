НАВЕРХ

Канада и США разыграют главное золото Олимпиады

Sibnet.ru
Сборная Канады по хоккею
Сборные Канады и США сыграют в финале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии. Матч пройдет 22 февраля.

В полуфинале Канада одержала волевую победу на сборной Финляндии со счетом 3:2 благодаря голу в большинстве за 36 секунд до конца. При этом еще во втором периоде канадцы уступали со счетом 0:2.

Сборная США победила команду Словакии со счетом 6:2. У победителей дубль оформил Джек Хьюз, по разу отличились Дилан Ларкин, Тейдж Томпсон, Джек Айкел и Брэди Ткачук. Обе шайбы словаки забросили в третьем периоде, когда крупно уступали в счете.

Канада и США в третий раз сыграют в финале Олимпиады за медали, которые неофициально считаются главными на Играх. Сборная Канады последний раз побеждала на Олимпиадах в 2014 году в Сочи, США завоевали последнее олимпийское золото в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

Спорт #Хоккей
