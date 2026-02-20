НАВЕРХ
Власти начали поиск убитых девушек на ранчо Эпштейна

Источник:
Reuters
Полиция США
Фото: © U.S. Marshals Service

Власти штата Нью-Мексико в США приступили к расследованию информации об убийствах двух девушек на ранчо «Зорро» финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях.

Как стало известно из опубликованных Минюстом США документов по делу Эпштейна, финансист якобы приказал похоронить тела двух иностранных девушек «в холмах неподалеку от своего ранчо, передает Reuters.

В документе утверждается, что девушек задушили «во время грубого фетишистского секса». Минюст штата обратился к федеральным структурам за помощью в расследовании, предварительные результаты будут обнародованы в июле.

Палата представителей штата Нью-Мексико также создала специальную комиссию для изучения возможных преступлений, связанных с ранчо, которым Эпштейн владел с 1993 года до своей смерти в 2019 году.

Остров Эпштейна: педофильский рай среди океана
ЧП #Громкое дело
