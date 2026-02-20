НАВЕРХ
Гигантский алмаз добыли в России. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
Огромный алмаз ювелирного качества весом более 228 карат добыли на месторождении имени в Архангельской области, сообщила пресс-служба компании «АГД Даймондс».

Драгоценный кристалл стал первым особо крупным алмазом, добытым в России с начала 2026 года. Такими считаются камни весом свыше 50 карат. Работники шахты сделали находку 13 февраля 2026 года.

Алмаз-гигант из Архангельской области
Алмаз-гигант из Архангельской области
Фото: © пресс-служба компании «АГД Даймондс»

Специалисты отнесли камень ко второму типа алмазов — с минимальным содержанием азотов. Данная разновидность камней встречается крайне редко и составляет малую долю природных алмазов — менее 1%.

В Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе — на двух месторождениях было добыто 4,2 миллиона карат алмазов.

