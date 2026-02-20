НАВЕРХ
Названа самая популярная книга российских мужчин

Источник:
РИА Новости
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» оказался самым популярным произведением у российских мужчин, следует из результатов исследования сервиса «Кион Строки».

Также в число популярных у мужчин книг вошли фэнтезийные бестселлеры «Железное пламя» и «Четвертое крыло» Ребекки Яррос, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, пишет РИА Новости.

Фаворитами из русской классики стали «Братья Карамазовы» Федора Достоевского и «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Также в списке «Дюна» Фрэнка Герберта, «1984» Джорджа Оруэлла и повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине».

Из научно-популярной литературы самыми популярными у российских мужчин стали издания «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Sapiens. Краткая история человечества» Ювала Ноя Харари.

Самыми активными по продолжительности чтения регионами стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Петербург и Свердловская область.

