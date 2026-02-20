НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Пользователям Max стал доступен счетчик просмотров

Источник:
Sibnet.ru
99 1
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Пользователям Max стал доступен счетчик просмотров в каналах. Подписчики могут видеть статистику публикаций авторов и отслеживать популярность контента, сообщила пресс-служба платформы.

Счетчик отображается в нижней части каждого поста в виде иконки с цифрой, которая показывает количество пользователей, увидевших публикацию, отмечается в сообщении.

Доступ к счетчику просмотров появится у всех пользователей в течение суток, для этого достаточно обновить приложение до последней версии.

Ранее возможность видеть статистику просмотров была доступна только авторам каналов. Теперь она стала общедоступной.

Еще по теме
Rutube откроет продажу билетов в кино
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Минцифры назвало причину замедления Telegram
T2 запустил геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
15.02.26, 02:03
1751
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
2589
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
2900
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
3037
3
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
Такие инструменты могут быть полезны в самых разных жизненных и рабочих сценариях: от похода к врачу до бизнес-конференции
25.09.25, 21:41
16772
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
136095
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
170236
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157231
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3086998
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
183876
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Одуванчика первым разоблачили в шоу «Маска»
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

se 34

Мало дали, надо минимум 15 лет за предательство родины нашей любимой

Denis CENTR

Она хотела отправится мученицей на тот свет, пусть получит с полна. Гореть ей в пропасти