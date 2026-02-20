Пользователям Max стал доступен счетчик просмотров в каналах. Подписчики могут видеть статистику публикаций авторов и отслеживать популярность контента, сообщила пресс-служба платформы.

Счетчик отображается в нижней части каждого поста в виде иконки с цифрой, которая показывает количество пользователей, увидевших публикацию, отмечается в сообщении.

Доступ к счетчику просмотров появится у всех пользователей в течение суток, для этого достаточно обновить приложение до последней версии.

Ранее возможность видеть статистику просмотров была доступна только авторам каналов. Теперь она стала общедоступной.