Российская авиакомпания устроит масштабную распродажу билетов

Российская авиакомпания «Победа» анонсировала масштабную распродажу билетов по выгодным ценам к праздничным выходным.

Промокод для приобретения билетов по скидкам официально объявят утром 21 февраля, скидки будут распространяться на 120 направлений, их максимальное значение достигнет 15%, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Для участия в акции пользователям необходимо приобрести билет с использованием промокода. Билеты со сниженной ценой будут действительны для путешествий в ограниченный период.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот», это первый в России лоукостер с концепцией гибких ценовых тарифов.