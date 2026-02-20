Названа самая вредная начинка для блинов

Самые вредные начинки для блинов — шоколад, сгущенка и варенье, рассказала врач-терапевт и диетолог Елена Устинова.

«Самой вредной является начинка, где очень много жиров и очень много углеводов: горячий шоколад, или сгущенка, или варенье», — отметила специалист в комментарии РИА Новости.

Диетолог уточнила, что самыми полезными являются белковые начинки — например, из мяса, яиц, рыбы, грибов, творога, сыра. Кроме этого, блины можно начинить овощами — в частности, баклажанами и капустой.

Масленичная неделя в 2026 году проходит с понедельника, 16 февраля, по воскресенье, 22 февраля. Это последняя неделя перед Великим постом, который начнется 23 февраля.