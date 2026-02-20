НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названа самая вредная начинка для блинов

Источник:
РИА Новости
137 0
Блины
Фото: © Sibnet.ru

Самые вредные начинки для блинов — шоколад, сгущенка и варенье, рассказала врач-терапевт и диетолог Елена Устинова.

«Самой вредной является начинка, где очень много жиров и очень много углеводов: горячий шоколад, или сгущенка, или варенье», — отметила специалист в комментарии РИА Новости.

Диетолог уточнила, что самыми полезными являются белковые начинки — например, из мяса, яиц, рыбы, грибов, творога, сыра. Кроме этого, блины можно начинить овощами — в частности, баклажанами и капустой.

Масленичная неделя в 2026 году проходит с понедельника, 16 февраля, по воскресенье, 22 февраля. Это последняя неделя перед Великим постом, который начнется 23 февраля.

Еще по теме
Эксперты объяснили пользу сала для мужчин и женщин
ГОСТ на бананы появился в России
«Экстра» и «сильная»: какая мука подходит для блинов
Врач дала совет, как снова не растолстеть после похудения
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Одуванчика первым разоблачили в шоу «Маска»
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

se 34

Мало дали, надо минимум 15 лет за предательство родины нашей любимой

Denis CENTR

Она хотела отправится мученицей на тот свет, пусть получит с полна. Гореть ей в пропасти