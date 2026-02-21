Лыжник Коростелев и конькобежка Семенова побегут за медалями ОИ-2026

Лыжник Савелий Коростелев и конькобежка Анастасия Семенова выступят 21 февраля, в предпоследний день Олимпиады в Милане и Кортине.

Коростелев выступит в масс-старт на 50 километров, этот вид завершает программу лыжных гонок на зимних Олимпийских играх. Спортсмен входит в топ-5 претендентов на медали, по данным букмекеров.

Начало гонки запланировано на 13:00 по московскому времени.

Семенова примет участие в масс-старте. Он включает преодоление 16 кругов по стандартной 400-метровой дорожке, что в сумме составляет 6,4 тысячи метров.

Для спортсменки это дебют на Олимпиаде. Начало соревнований в 17:50 по московскому времени.