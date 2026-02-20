НАВЕРХ
Зубастую Лабубу сожгут в России на Масленицу

Sibnet.ru
Зубастую Лабубу сожгут в России
Фото: © vk.com/golotwin

Огромную зубастую куклу Лабубу сожгут на Масленицу 21 февраля в липецком археологическом парке «Аргамач», сообщил директор площадки Александр Голотвин.

«Добро победит, зло отступит, зима закончится, весна придет!» — написал руководитель парка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кукла изготовлена из ярко-голубого искусственного меха, при этом организаторы сделали ее нарочито страшной — Лабуба насупила брови, оскалила окровавленные клыки и выпучила глаза.

Организаторы ежегодно выбирают для сожжения на Масленицу в парке «Аргамач» персонажей массовой культуры вместо традиционного чучела. В частности, они уже сжигали Венома, Белого Ходока, Хагги Вагги и Фредди Крюгера.

