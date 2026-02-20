НАВЕРХ
Послы стран ЕС провалили встречу по 20-му пакету против России

Reuters
Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России, который Еврокомиссия требует принять к годовщине специальной военной операции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Некоторые страны ЕС, включая Италию и Венгрию, обеспокоены из-за предложения ввести санкции против портов Грузии и Индонезии (по утверждению ЕК, они используются Россией для продажи нефти), рассказали источники.

По их словам, Италия и Испания не согласились включать в санкционный пакет банк Кубы, Другие страны не поддержали идею о запрете на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.

Еврокомиссия в новом пакете санкций предложила также запретить все криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь использование российских активов вне традиционной банковской системы в обход санкций.

В 20-й пакет санкций также планировалось включить «Башнефть» и восемь российских НПЗ. ЕК предложила запретить и реэкспорт компьютерной аппаратуры в Россию.

7fond

По одному IQ только косвенно можно судить об уме. Уильям Джеймс Сидис, Эйнан Коули - был тоже IQ на этом...

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

se 34

Мало дали, надо минимум 15 лет за предательство родины нашей любимой