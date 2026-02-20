НАВЕРХ
Ученые заявили о сжатии Луны

Источник:
Science Daily
Луна
Фото: © NASA

Луна сокращается и возможны новые лунные землетрясения, выяснили новые ученые из Центра изучения Земли и планет Национального музея авиации и космонавтики США.

Единственный спутник Земли продолжает сокращаться по мере охлаждения ее внутренней части. Это приводит к накоплению напряжения в коре и формированию тектонических структур, приводит журнал Science Daily заявление ученых.

Исследователи создали первую глобальную карту малых хребтов лунных морей — геологических образований, указывающих на недавнюю тектоническую активность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак американцы слетали на Луну. ФОТО

В отличие от Земли, где тектонические процессы связаны с движением литосферных плит, на Луне отсутствует плитная тектоника. Напряжение накапливается в единой коре спутника и приводит к образованию разломов.

В 2010 году планетолог Том Уоттерс доказал, что Луна постепенно уменьшается в размерах. Ее поверхность сжимается по мере охлаждения ее внутренней части, создавая силы сжатия, которые сформировали лопастные обрывы в высокогорных районах.

Наука #Космос
