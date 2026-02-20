Трамп пообещал опубликовать информацию об инопланетянах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поручит Пентагону опубликовать информацию о внеземной жизни и неопознанных летательных объектах (НЛО).

«Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее бывший президент США Барак Обама в подкасте No Lie признался, что верит в существование инопланетян. Политик с юмором вспомнил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, став главой Белого дома. Но ничего конкретного Обама об НЛО так и не сообщил.

Позже Трамп, комментируя это признание, заявил, что Обама «выдал секретную информацию». «Он совершил большую ошибку», — сказал нынешний президент США.