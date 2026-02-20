НАВЕРХ
Оптовая цена яиц выросла почти в два раза

«Коммерсантъ»
Яйца
Оптовая стоимость яиц выросла более чем на 80%. Это связано с сезонным ростом потребления из-за начавшейся Масленицы и приближения Пасхи, говорят участники рынка.

Стоимость яиц категории С1 в оптовой закупке в Москве достигла 110 рублей за десяток, увеличившись на 83,3% за месяц и на 89,7% за год, следует из данных мониторинга eggpack.ru.

Рост вызван сезонным фактором: Масленица и приближающаяся Пасха традиционно повышают спрос, приводит «Коммерсантъ» мнение участников рынка.

В рознице рост цен пока сдерживается: по данным Росстата, на 16 февраля десяток яиц стоил в среднем 98,8 рублей (плюс 5,7% за месяц). Сети закупают продукт почти вдвое дороже цены продажи, опасаясь отпугнуть покупателей и привлечь внимание ФАС.

