НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США предложили Украине отдать Донбасс в обмен на членство в ЕС

Источник:
Die Welt
464 2
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен и президент Украины Владимир Зеленский
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: European Commission (Dati Bendo) / CC BY 4.0

Европа обсуждает предложение президента США Дональда Трампа Украине отдать России Донбасс в ответ на ускоренное вступление в Евросоюз, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники.

«В обмен на богатый ресурсами Донбасс Киев должен получить членство в ЕС и гарантии безопасности. Трамп оказывает сильное давление на Киев. Он хочет, чтобы решение было к 4 июля, к 250-летию США. Тогда он сможет представить себя миротворцем и получить "попутный ветер" на предстоящих выборах в Конгресс», — рассказали источники.

Как отмечает издание, отказ Киева от Донбасса в обмен на ускоренное вступление в ЕС, похоже, и является формулой Трампа, с помощью которой он надеется разрешить конфликт на Украине. «Но примут ли эту формулу европейцы», — задается вопросом Die Welt.

Европейские дипломаты говорят, что президенту Владимиру Зеленскому нужно что-то предложить украинскому народу, чтобы он принял передачу всего Донбасса России. Учитывая это, ЕС может согласиться на быстрое вступление Украины.

Зеленский заявил, что США могут его «сменить»

При этом европейские дипломаты «не ожидают, что Украина вступит в ЕС уже в следующем году. «Это произойдет как минимум через несколько лет — 2028, 2029 или 2030 году», — отметили они.

Вывод украинских войск с территории Донбасса — ключевое условие России на переговорах с Украиной.

Еще по теме
Трамп уснул на первом заседании «Совета мира»
Польша вышла из Оттавской конвенции по минам
Экс‑президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку
Песков объяснил отсутствие информации о переговорах с Украиной
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Россия применила на Украине новый алгоритм боевых действий
Одуванчика первым разоблачили в шоу «Маска»
Обсуждение (2)
Картина дня
США предложили Украине отдать Донбасс в обмен на членство в ЕС
Трамп уснул на первом заседании «Совета мира»
Аделия Петросян рискнула и осталась без медалей Олимпиады-2026
Автомобильные госномера за 2 млрд руб. выставили на продажу
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

7fond

По одному IQ только косвенно можно судить об уме. Уильям Джеймс Сидис, Эйнан Коули - был тоже IQ на этом...

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

se 34

Мало дали, надо минимум 15 лет за предательство родины нашей любимой

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂