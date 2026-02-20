США предложили Украине отдать Донбасс в обмен на членство в ЕС

Европа обсуждает предложение президента США Дональда Трампа Украине отдать России Донбасс в ответ на ускоренное вступление в Евросоюз, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники.

«В обмен на богатый ресурсами Донбасс Киев должен получить членство в ЕС и гарантии безопасности. Трамп оказывает сильное давление на Киев. Он хочет, чтобы решение было к 4 июля, к 250-летию США. Тогда он сможет представить себя миротворцем и получить "попутный ветер" на предстоящих выборах в Конгресс», — рассказали источники.

Как отмечает издание, отказ Киева от Донбасса в обмен на ускоренное вступление в ЕС, похоже, и является формулой Трампа, с помощью которой он надеется разрешить конфликт на Украине. «Но примут ли эту формулу европейцы», — задается вопросом Die Welt.

Европейские дипломаты говорят, что президенту Владимиру Зеленскому нужно что-то предложить украинскому народу, чтобы он принял передачу всего Донбасса России. Учитывая это, ЕС может согласиться на быстрое вступление Украины.

При этом европейские дипломаты «не ожидают, что Украина вступит в ЕС уже в следующем году. «Это произойдет как минимум через несколько лет — 2028, 2029 или 2030 году», — отметили они.

Вывод украинских войск с территории Донбасса — ключевое условие России на переговорах с Украиной.