«Литрес» вернул книгу Бакмана после проверки на ЛГБТ

Книжный сервис «Литрес» вернул в продажу книгу Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на наличие признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), сообщили пресс-служба сервиса.

Книга была возвращена в продажу после «получения Российским книжным союзом уведомления о том, что по результатам проведенной проверки произведение не содержит признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений (ст. 6.21 КоАП РФ)», говорится в сообщении.

Теперь обложка книги и информация на ее странице в сервисе содержит необходимую возрастную маркировку 18+.

«Литрес» и книжная сеть «Читай город — Буквоед» в декабре 2025 года приостановили продажи трилогии «Медвежий угол» Фредрика Бакмана, которая включает романы «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури».

Решение, по информации представителя книжной сети, было принято из-за того, что «у надзорных органов появились вопросы к содержательной части произведений».

Книги «Медвежий угол» и «Мы против вас» недоступны в сервисе.

Культгид #Искусство #Общество
